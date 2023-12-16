Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, з якого надсилаються пакети допомоги.

У листі до Конгресу на початку грудня директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг категорично заявила, що гроші на допомогу Україні закінчилися. Але відтоді США оголосили про ще три пакети допомоги на загальну суму 475 мільйонів доларів. Це пов’язано зі складними програмами, за якими надсилається допомога Україні, пояснює "Голос Америки" з посиланням на AP.

Є два джерела надходження грошей на зброю та безпекову допомогу, створені спеціально для допомоги Україні. Одне з них - це президентські повноваження PDA, згідно з яким США надають зброю, яка вже є у них. Інше – Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує довгострокові контракти на озброєння.

Гроші на USAI витрачені всі, і гроші PDA теж закінчилися. Але потім Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, який повільно скорочується.

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Тож саме пакети PDA продовжували анонсувати кожні кілька тижнів. Але враховуючи скорочення грошей, останні пакети були меншими - близько 200 мільйонів доларів або менше, порівняно з попередніми, які часто становили 400-500 мільйонів доларів.

Теоретично Пентагон мав би достатньо обладнання, щоб пропонувати ці менші пакети протягом місяців. Водночас на полицях Пентагону може бути недостатньо запасів, тому деякої зброї може бракувати.

Фінансування Конгресу на закупівлю зброї на заміну тій, яку США надсилають Україні, зараз скоротилося приблизно до 1 мільярда доларів. Зменшення кількості грошей означає, що військові служби стурбовані тим, що вони не зможуть закупити всю зброю, необхідну свого захисту, і США доведеться робити вибір між допомогою Україні та нацбезпекою.

Допомога від США Україні

У другій половині жовтня президент США Джо Байден подав до американського Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд доларів, 61 млрд доларів з яких передбачено на підтримку України. однак республіканці кілька тижнів всіляко блокували його просування, фактично взявши питання допомоги Україні в заручники.

The Hill з посиланням на сенаторів, пише, що Конгрес, ймовірно, відкладе питання про допомогу Україні і посилення безпеки південного кордону США до наступного року, оскільки не встигне прийняти законопроект до Різдва (25 грудня).

Днями секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що США доведеться обирати між власною боєготовністю і поставками зброї Україні через вичерпання коштів на підтримку Києва. За його словами, у Пентагону залишилося близько 4,4 млрд доларів власних коштів. У фонді надання допомоги Україні за президентськими повноваженнями – близько 1 млрд доларів.

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