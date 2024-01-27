Угоду можуть оприлюднити вже наступного тижня.

Учасники переговорів у Сенаті погодилися значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону. Очікується, що угоду про додаткові повноваження США оприлюднять вже наступного тижня. Крок спрямований на припинення хвилі мігрантів, яка охопила федеральну владу протягом останніх кількох місяців, пише CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що угода також прискорить процес надання притулку. Справи розглядатимуть протягом шести місяців, порівняно з нинішньою системою, за якої це може зайняти до 10 років для шукачів притулку.

"Ці деталі відкривають нове вікно у гучні переговори, які тривають вже кілька місяців, оскільки лідери Сенату сподіваються, що їм вдасться приєднати угоду до допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, оскільки насуваються внутрішні та міжнародні кризи", – йдеться в публікації.

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Вказано, що план також чинитиме тиск на республіканців, оскільки колишній президент Дональд Трамп закликав Республіканську партію відхилити будь-що, окрім того, що він називає "ідеальним" законопроектом.

Питання кордону у США та допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що допомога США для України знаходиться під загрозою. Республіканці критикують Трампа та говорять про "план Б". Двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, яку поставили як умову подальшої допомоги Україні, досягли критичної точки.

Водночас міграційна криза в США набирає обертів і вийшла на новий рівень – почалося досить жорстке протистояння між федеральним урядом Джо Байдена і місцевими адміністраціями низки штатів на чолі з Техасом.

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