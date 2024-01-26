Деякі сенатори з Республіканської партії вважають, що Дональд Трамп використовує угоду у політичних цілях.

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, яку поставили як умову подальшої допомоги Україні, досягли критичної точки. Якщо фінансування не затвердять, доведеться переходити до плану "Б", пише Reuters з посиланням на сенатора від Республіканської партії Джона Тьюна.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо цього зробити, то перейдемо до плану "Б". Наразі, принаймні, все ще робляться спроби прийти до висновку, який би задовольнив багатьох республіканців", – вказав політик.

Зазначається, що учасники переговорів намагаються "оживити" зусилля шляхом внесення змін до законодавства, щоб посилити його привабливість для консерваторів у Сенаті.

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Водночас високопоставлені республіканці в Сенаті розлючені тим, що Дональд Трамп, можливо, зруйнував двопартійну угоду щодо змін міграційного законодавства. Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл визнав, що неприязнь Трампа до угоди про кордон ставить партію у скрутне становище, пише CNN.

"Я думаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. І той факт, що він повідомить сенаторам-республіканцям і членам Конгресу, що він не хоче, щоб ми вирішували проблему кордону, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, є справді жахливим", – підкреслив сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні.

Сенатор-республіканець Тодд Янг назвав будь-які спроби зірвати поточні переговори "трагічними".

Сам Трамп Трамп заявив, що республіканці повинні "відкинути все, крім ідеальної угоди".

У відповідь сенатор-республіканець Джеймс Лендкфорд вказав в коментарі CNN, що усі прагнуть до "ідеальної угоди", але питання щодо південного кордону, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз.

Проблеми з допомогою США для України

Лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл висловив сумніви, що Конгрес зможе домовитися про надання військової допомоги України до президентських виборів, які відбудуться у листопаді. Також він підкреслював, що подальша допомога Україні відповідатиме національним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Водночас лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав Європейський Союз готуватися до війни без допомоги Сполучених Штатів Америки. Також він вважає, що необхідно створити власний атомний щит.

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