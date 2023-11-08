Загалом вже 7 відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила в жовтні п’ять нових відділень в Німеччині та планує до кінця року відкрити ще 13 відділень.

Як повідомляє прес-служба оператора, загалом вже 7 відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

"До кінця року ми відкриємо ще 13 відділень у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені та інших містах. Наші клієнти вже можуть отримувати посилки з України у 7700 точках сервісу. Також найближчим часом ми надамо можливість отримувати посилки у партнерські поштомати", – зазначив СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов.

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Зазначається, що відділення Nova Post працюють з понеділка по суботу. Клієнти можуть відправляти по Німеччині, в Україну, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Відділення Nova Post розташовані за адресами:

Берлін Charlottenstraße 79/80, 10117; Osnabrücker Str. 1, 10589;

Гамбург Hammerbrookstraße 73, 20097;

Мюнхен Implerstraße 14, 81371;

Дрезден Freiberger Str. 67-71, 01159;

Франкфурт - Sonnemannstraße 5, 60314;

Кельн Am Alten Posthof 4-6, 50667.

"Нова пошта" в Німеччині – останні новини

У червні 2023 року "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Німеччині – Берліні. Німеччина стала п’ятою країною Європейського Союзу, де з’явились відділення Nova Post.

У липні "Нова пошта" відкрила друге відділення в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Термін доставки в та з України становить від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України в Німеччину: посилки до 1 кг - 250 грн; посилки до 2 кг - 400 грн; посилки до 10 кг - 600 грн; посилки до 30 кг - 1 тис. 200 грн.

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