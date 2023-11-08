Відділення "Нової пошти" вже є Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні / фото "Нова пошта"

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила в жовтні п’ять нових відділень в Німеччині та планує до кінця року відкрити ще 13 відділень.  

Як повідомляє прес-служба оператора, загалом вже 7 відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

"До кінця року ми відкриємо ще 13 відділень у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені та інших містах. Наші клієнти вже можуть отримувати посилки з України у 7700 точках сервісу. Також найближчим часом ми надамо можливість отримувати посилки у партнерські поштомати", – зазначив СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов. 

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Зазначається, що відділення Nova Post працюють з понеділка по суботу. Клієнти можуть відправляти по Німеччині, в Україну, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі до 100 кг. 

Відділення Nova Post розташовані за адресами: 

  • Берлін Charlottenstraße 79/80, 10117; Osnabrücker Str. 1, 10589;
  • Гамбург Hammerbrookstraße 73, 20097;
  • Мюнхен Implerstraße 14, 81371;
  • Дрезден Freiberger Str. 67-71, 01159;
  • Франкфурт - Sonnemannstraße 5, 60314;
  • Кельн Am Alten Posthof 4-6, 50667.

"Нова пошта" в Німеччині – останні новини 

У червні 2023 року "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Німеччині – Берліні. Німеччина стала п’ятою країною Європейського Союзу, де з’явились відділення Nova Post. 

У липні "Нова пошта" відкрила друге відділення в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Термін доставки в та з України становить від 5 робочих днів. 

Вартість доставки з України в Німеччину: посилки до 1 кг - 250 грн; посилки до 2 кг - 400 грн; посилки до 10 кг - 600 грн; посилки до 30 кг - 1 тис. 200 грн.

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