Наступного року за кордоном з'являться ще 16 відділень Nova Post.

"Нова пошта" до кінця 2023 року планує відкрити відділення в Мілані та Парижі, а наступного року – ще 16 Nova Post за кордоном.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк, зазначивши, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення даної інформації. "Вирішив поділитися нашими планами відкриття нових країн на наступний рік. Зізнаюся, менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, тому що вони, як відповідальні люди, стурбовані тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, тому що на шляху першовідкривачів завжди чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначене", - зазначив Поперешнюк.

Наступного року відділення "Нової пошти" за кордоном мають з'явитися:

Відео дня

у лютому - в Іспанії та Туреччині;

у березні-квітні - у Великобританії;

у травні - в Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії;

у червні - Словенії, Хорватії;

у липні - Греції, Данії;

у серпн і- у Фінляндії;

у вересні - Швеції та Норвегії.

"Нова пошта"

У жовтні "Нова пошта" відкрила п'ять нових відділень у Німеччині. Всього вже 7 відділень Nova Post працює в різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні. Також у планах компанії до кінця року відкрити ще 13 відділень.

27 жовтня 2023 року "Нова пошта" почала працювати в Латвії. Латвія стала третьою країною Балтії, де запрацювало відділення і власна кур'єрська доставка Nova Post.

10 листопада 2023 року стало відомо про те, що "Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині. Угорщина стала десятою європейською країною, де запрацювала Nova Post.

Всього Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

Вас також можуть зацікавити новини: