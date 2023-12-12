Це вже одинадцята європейська країна, де запрацювала Nova Post.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє перше відділення в Італії – у місті Мілан. Як повідомляє прес-служба компанії, відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2).

Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.

Вартість доставки з Італії в Україну складає:

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документи – 21 євро;

посилки до 2 кг – 22 євро;

посилки до 10 кг – 27 євро;

посилки до 30 кг – 45 євро;

вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.

В "Новій пошті" відмітили, що компанія вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.

"Нова пошта" в Європі – що відомо

У листопаді компанія відкрила своє перше відділення Nova Post в Угорщині та запустила там свою кур'єрську доставку.

Пізніше "Нова пошта" відкрила вже друге відділення Nova Post у Румунії – в місті Брашов. Також до кінця року компанія планує відкрити ще одне відділення в румунському місті Констанца.

1 грудня "Нова пошта" відкрила третє відділення Nova Post у Чехії - місті Брно.

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