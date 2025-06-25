Пошта США також пообіцяла сприяти запуску прямих доставок від Amazon та інших майданчиків до України.

Державна "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США щодо доставки посилок між країнами. Це дозволить скоротити терміни доставки до Штатів. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

За його словами, Україна та США домовилися найближчим часом відкрити для доставки чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі та Нью-Йорк), щоб швидка доставка до Америки стала ще швидшою. Компанія планує зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів доставки. Ціни при цьому не зміняться.

Гендиректор "Укрпошти" також відмітив, що команда Пошти США пообіцяла "зробити все можливе", щоб переконати Amazon та інші майданчики відкривати пряму доставку в Україну.

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"Я не хочу поки давати конкретні дати, але сьогодні ми зробили непоганий крок у цьому напрямі", - зазначив Смілянський.

Крім того, сторони домовилися розширити пропозицію для клієнтів на легкі посилки до 5 кг.

"У нас вже діє дуже крута пропозиція для клієнтів на легкі посилки Prime. Домовилися розширити її на посилки до 5 кг. Час впровадження - між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року. Наша команда вже від завтра починає роботу в цьому напрямі, і, сподіваюся, до свят порадуємо наших експортерів", - додав очільник "Укрпошти".

"Укрпошта" - останні новини

Державна компанія "Укрпошта" з 1 липня оновлює умови приймання відправлень із післяплатою. Таким чином діятимуть нові ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам.

Також повідомлялося, що якщо клієнт приходить до відділення "Укрпошти" тільки для отримання посилок і їхня кількість не перевищує п’яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування поза чергою.

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