Посилки без черг: 'Укрпошта' запроваджує нові правила отримання відправлень

Рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг.

З 9 червня клієнти, які приходять до "Укрпошти" лише по посилки, зможуть отримувати їх без черги. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти"

"Відтепер, якщо клієнт приходить до відділення "Укрпошти" тільки для отримання посилок і їхня кількість не перевищує п’яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування поза чергою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг.

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Крім того, в компанії відмітили, що рівень вчасно доставлених відправлень "Укрпоштою" наразі сягнув рекордних 98 %, а решта 2 % — це затримки через ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині та Херсонщині.

"Укрпошта" - останні новини

3 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії, який дозволить створити банк на базі "Укрпошти".

У квітні генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський розповів, що у відділеннях "Укрпошти" незабаром можна буде придбати ковбасні вироби. Так компанія хоче збільшити власні прибутки.

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