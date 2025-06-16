У зв'язку з російською окупацією Автономної республіки Крим наразі український "Артек" розташовується на Закарпатті.

У Києві відбулося погашення спеціальної марки, представленої "Укрпоштою" з нагоди 100-річчя міжнародного дитячого центру "Артек". Як передає кореспондент УНІАН, поштовий випуск "Артем 100 років" представлений марковим аркушем з дев'яти марок і художнім конвертом.

"Артек" був заснований 16 червня 1925 року поблизу міста Гурзуф в Криму на узбережжі Чорного моря. Цього року "Артек" відзначає 100-річний ювілей. У зв'язку з повномаштабною війною Росії проти України і окупацією Автономної республіки Крим наразі "Артек" розташовується у Закарпатській області.

Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко і генеральний директор Міжнародного дитячого центру Артек Сергій Капустін сподіваються, що у майбутньому український "Артек" повернеться до Криму.

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"Я вітаю "Артек". Я вітаю керівництво, знаючи, скільки зусиль вони докладають, щоб Артек жив і розвивався зі сторіччям. Хотілось би поговорити про те, мають бути гарні події, і добре, що вони є, і добре, що ж діти, які приїжджають, добре, що Артек живе. Шкода, що ми не можемо зараз бути в Криму. Шкода, що ми не можемо побачити цей легендарний табір, який пам'ятають дуже багато дітей, які вже виросли, і є я такими як я, - мого покоління. Я сподіваюся, що ще багато дітей відвідають Артек як в Криму, так і тут. Я бажаю всім перемоги і бажаю процвітання Артеку в усіх його проявах", - наголосила Куришко.

Своєю чергою, Капустін відзначив, що незважаючи на російську окупацію український "Артек" збережний на контрольованій Україною території. За його словами, збережені традиції "Артеку", а нові українські ідеї від дітей та педагогів втілюються кожен день. Капустін наголосив:

"Незважаючи на те, що в Україні війна і дуже складно, Україна робить все для своїх дітей. Починаючи з 2014 року в Артеці вже відпочили вже близько 70 тисяч дітей, 1 тис 300 дітей зараз на зміні. І ми робимо все, щоби діти не відчули тих жахів війни, які є. Сьогодні переважна більшість дітей, які до нас приїжджають - це з областей, в яких ідуть актині бойові дії. І я думаю, що вони повернуться додому в граному настрої, і привезуть з собою у серці Артек. Крим окупований, безперечно, але Артек у серці, і ми сподіваємось, і надіємось, що повернемось туди".

Що РФ зробила з "Артеком"

Як повідомляв УНІАН, знаменитий дитячий табір відпочинку "Артек" в окупованому Криму росіяни перетворили на центр пропаганди та місце безоплатної дитячої праці. Російські загарбники змушують дітей збирати безпілотники для вбивства українців, плести маскувальні сітки, робити окопні свічки і збирати кошти на медикаменти для "героїв СВО".

В українському Центрі національного спротиву (ЦНС) відзначають, що подібна практика залучення населення до підтримки путінської армії є досить поширеною на окупованих українських територіях. Це робиться зокрема і для того, аби виховати у молодого покоління лояльність до своїх поневолювачів.

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