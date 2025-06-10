В компанії зазначили, що оновлених лімітів має бути вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності.

"Укрпошта" оновлює умови приймання відправлень із післяплатою. Із 1 липня діятимуть нові ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти" у своєму Telegram-каналі.

"Для нас вкрай важливо дотримуватися вимог законодавства. Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін", - йдеться в повідомленні.

Відтак із 1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

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максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця - 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця - 10 шт.

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня - 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня - 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця - 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця - 500 шт.

У пресслужбі компанії додали, що "цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності". А у разі, якщо людина має намір чи вже продає товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи.

Нова пошта - обмеження переказів

З 1 червня сервіс NovaPay встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів. Тоді повідомлялося, що деяким підприємцям і постійним клієнтам "Нової пошти" надходили листи й дзвінки, що вже з червня фізичні особи зможуть надсилати післяплатою не більше пʼяти посилок на місяць, а загальна сума таких відправлень не зможе перевищувати 30 тисяч гривень.

Для того, щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, необхідно зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

Пізніше в "Новій пошті" пояснили, що зміни стосуються лише відправлень з післяплатою. Тобто тоді, коли відправник очікує повернення грошей від отримувача. При цьому звичайних посилок нові обмеження не стосуються.

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