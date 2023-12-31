Виробнича активність скорочується третій місяць поспіль.

У грудні виробнича активність у Китаї продовжила скорочуватись більше, ніж очікувалося. Це затьмарило перспективи відновлення економіки країни і стало підставою для нових стимулюючих заходів у новому році. Спад зафіксовано третій місяць поспіль, пише Reuters.

Журналісти зазначають, що офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) впав до 49,0 у грудні з 49,4, що нижче 50-відсоткової позначки, яка відокремлює зростання від спаду.

"Ми повинні посилити політичну підтримку, інакше тенденція до уповільнення зростання продовжиться. Падіння цін суттєво вплинуло на прибутки компаній, що в подальшому позначилося на зайнятості та доходах людей. Ми можемо побачити замкнене коло", – заявили економісти Hwabao Trust.

Відео дня

До того ж на промислову активність впливає слабкий попит. Деякі компанії повідомили, що скорочення закордонних замовлень і недостатній внутрішній платоспроможний попит є основними труднощами. Так, субіндекс нових замовлень склав 48,7, скоротившись третій місяць поспіль. А індекс нових експортних замовлень у грудні склав 45,8, скоротившись дев'ятий місяць поспіль, пише видання.

Водночас економічне зростання Китаю продовжується. Очікується, що за підсумками 2023 року китайська економіка досягнення офіційної мети в 5%, і Пекін збереже цей показник і наступного року.

Виробництво у Китаї

Раніше УНІАН писав, що китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки провідних автовиробників світу.

Також у грудні китайська компанія Nio продемонструвала нову батарею для електрокарів, яка здатна проїхати понад 1000 км на одному заряді.

Вас також можуть зацікавити новини: