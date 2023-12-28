Електрокар буде доступний у двох версіях – з запасом ходу до майже 700 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки провідних автовиробників світу.

Як повідомляє Reuters, седан SU7 є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією "супер-електродвигуна", що здатна забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж у електромобілів Tesla та Porsche.

Зазначається, що електрокар SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців. Електрокар буде доступний у двох версіях – з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, модель Tesla S має запас ходу до 650 км.

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Ціна ще не оголошена. Генеральний директор повідомив, що вартість "справді буде трохи високою, але така, яку всі вважатимуть виправданою".

Автомобілі Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тисяч авто.

"Наполегливо працюючи протягом наступних 15-20 років, ми станемо одним із 5 найкращих автовиробників світу, прагнучи підняти загальну автомобільну промисловість Китаю", - заявив генеральний директор Лей Цзюнь.

Ринок електромобілів в світі - останні новини

У листопаді 2023 року стало відомо, що світовий ринок електромобілів з початку року зріс на 34%. При цьому в найбільшому автомобільному ринку світу – Китаї – продажі електромобілів зросли на 29%.

У грудні китайська компанія Nio продемонструвала нову батарею для електрокарів, яка здатна проїхати понад 1000 км на одному заряді. Масове виробництво батареї може розпочатися вже у квітні 2024 року.

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