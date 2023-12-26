Масове виробництво розпочнеться вже у квітні наступного року.

Китайська компанія Nio продемонструвала нову батарею для електрокарів, здатну проїхати понад 1000 км на одному заряді.

Шанхайська компанія Nio стверджує, що батарея наступного покоління надійде в масове виробництво в квітні 2024 року, пропонуючи "більший запас ходу, ніж будь-який інший електричний або паливний автомобиль, який зараз є на ринку".

Зазначається, що виконавчий директор Nio Вільям Лі під час 14-годинної прямої трансляції проїхав 1044 км на повністю електричному автомобілі ET7. Електрокар їхав із провінції Чжецзян до провінції Фуцзянь з середньою швидкістю 84 км/год.

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"Наразі це акумулятор з найбільшою щільністю енергії в масовому виробництві в світі і має відмінні характеристики безпеки. Що ще важливіше, усі моделі, які продаються, можна гнучко оновити до акумуляторів ємністю 150 кВт за допомогою системи заміни акумуляторів Nio", - цитує Вільяма Лі видання Independent.

Nio використовує нетрадиційний підхід до заряджання транспортних засобів, віддаючи перевагу системі заміни акумулятора, а не підключаючи автомобіль до розетки та чекаючи, поки акумулятор зарядиться.

Унікальний механізм, вбудований у транспортний засіб, означає, що розряджену батарею можна замінити повністю зарядженою менш ніж за три хвилини – приблизно стільки часу потрібно, щоб заправити автомобіль, що працює на паливі.

Клієнти можуть купити автомобіль без акумулятора, а потім сплачувати щомісячну абонентську плату за використання акумуляторів у мережі Nio.

Президент компанії Цинь Ліхонг додав, що пряма покупка нової батареї обійдеться в 298 000 юанів (понад 41 тис. доларів США). Що приблизно еквівалентно ціні Tesla Model 3. Тому компанія виступає за використання схеми оренди для своїх клієнтів та галузі електромобілів в цілому.

Ринок електромобілів - останні новини

У жовтні 2023 року японський автовиробник Toyota представив концепт-кар Lexus із запасом ходу біля 1000 км, який планується випустити до 2026 року.

Загалом впродовж жовтня українці придбали понад 1300 легкових авто, ввезених з Китаю. З цієї кількості: 878 нових та 428 вживаних авто. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 84%.

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