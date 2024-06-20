На зростання ВВП, зокрема, вплинули високі темпи експорту.

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% у порівнянні із травнем минулого року: попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. У підсумку за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% у порівнянні з таким самим періодом минулого року. Такі оцінки оприлюднили у Мінекономіки.

Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії стримували зростання економіки у травні цього року.

"Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури", – сказала Свириденко.

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Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів міністр зазначила значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру.

За її словами, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни. Також зростало виробництво соняшникової олії. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Водночас ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури: "Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію", – наголосила Свириденко.

Зростання економіки України – останні новини

За оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у І кварталі 2024 року може становити 3,6%. Згідно з консенсус-прогнозом експертів та чиновників за квітень, валовий внутрішній продукт продемонстрував помірне зростання у першій частині року.

У квітні 2024 року зростання ВВП України, порівняно з квітнем минулого року, становило близько 4,3%. Темпи відновлення економіки України пригальмували після ударів по енергетиці.

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