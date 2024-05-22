Мінекономіки оцінило ріст ВВП у квітні на рівні 4,3%.

У квітні 2024 року зростання ВВП України порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% [±1%]. За січень-квітень зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на попередні оцінки.

Варто зазначити, що за оцінками Мінекономіки, у березні зростання ВВП було на рівні 4,6% [±1%] порівняно з березнем 2023 року.

Загалом економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу. Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП, заявила перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, у квітні 2024 року продовжувалась тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність.

Водночас після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів. Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела.

Економічна ситуація в Україні

Національний банк разом зі зниженням облікової ставки поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні (5% ±1 в.п.) упродовж наступних років.

Доходи українців почали відновлюватися, але настрої домогосподарств залишаються негативними, і більшість людей повідомляють про гірші фінансові умови, порівняно з довоєнним рівнем.

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