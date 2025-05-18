Затримки з видачею ліцензій ставлять під загрозу постачання матеріалів, що мають вирішальне значення для виробництва різноманітної продукції.

Влада Китаю почала видавати перші дозволи на постачання рідкоземельних елементів відповідно до нових правил експортного контролю. Повільні темпи видачі ліцензій загрожують порушенням глобальних ланцюжків поставок.

Видання Financial Times пише, що експортери, китайські промислові групи та експерти заявили, що після кількох тижнів затримки міністерство торгівлі Пекіна схвалило деякі ліцензії на експорт до Європи, але темпи були занадто повільними, щоб задовольнити попит.

"Вікно", що дозволяє уникнути значних збитків для виробництва в Європі, швидко закривається", - сказав Вольфганг Нідермарк, член виконавчої ради Федерації німецької промисловості.

Відео дня

Американські виробники, включно з Tesla, Ford і Lockheed Martin, висловили стурбованість новими заходами експортного контролю Китаю. Один із керівників європейської промисловості в Китаї сказав, що нинішні затримки "неприйнятні" для іноземних виробників.

"На місцях я спостерігаю справжню некомпетентність; вони недооцінили, якими будуть наслідки і що потрібно буде підготувати на робочому рівні", - зазначив співрозмовник.

Неясно, чи почав Китай схвалювати експорт до США після того, як держави домовилися про припинення торгової війни.

Компанія Yantai Zhenghai Magnetic Material, експортер зі східної китайської провінції Шаньдун, заявила, що отримала ліцензії на експорт і "відновила" прийом замовлень від деяких клієнтів.

Крім того, два джерела повідомили, що принаймні одна партія, призначена для німецьких підприємств автовиробника Volkswagen, була схвалена. Компанія заявила, що поставки деталей, що містять рідкоземи, стабільні і що його постачальники отримали "обмежену кількість таких ліцензій".

Існують побоювання, що китайська бюрократія, що займається видачею ліцензій, буде перевантажена в міру зростання кількості заявок. При цьому європейські компанії "не впевнені, як довести", що їхні вантажі не будуть реекспортовані в США, що порушить умови ліцензування.

Виконавчий директор автомобільного підрозділу індійського конгломерату Mahindra & Mahindra Раджеш Джеджурікар сказав, що процес отримання сертифіката кінцевого використання, покликаного гарантувати, що поставки не будуть використані для виробництва зброї, "наразі не зрозумілий".

Експерти кажуть, що останні заходи контролю за рідкісноземельними металами нададуть імпульс зусиллям Заходу щодо зниження залежності від Китаю.

Мита Трампа щодо Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп проти Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Своєю чергою Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що поставило під загрозу глобальні поставки ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва.

Рідкоземельні метали необхідні для різного виробництва - від винищувачів до стрижнів ядерних реакторів і смартфонів.

12 травня стало відомо, що США і Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари, щоб знизити торговельну напруженість і дати найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

Вас також можуть зацікавити новини: