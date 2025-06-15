Китайська заборона на рідкоземельні метали, необхідні для систем озброєння, залишається каменем спотикання.

Оновлена торговельна угода між США і Китаєм не розв'язала головну проблему експортних обмежень, пов'язаних із національною безпекою. Ситуація, що склалася, загрожує більш всеосяжній угоді.

Видання Reuters пише, що Пекін не взяв на себе зобов'язання надати дозвіл на експорт деяких рідкоземельних магнітів, які необхідні постачальникам військової техніки США для винищувачів і ракетних систем. Вашингтон зберігає обмеження на експорт до Китаю передових чипів для штучного інтелекту через побоювання, що їх застосують у військовій сфері.

На переговорах у Лондоні китайські переговірники, мабуть, пов'язали прогрес у знятті експортного контролю на рідкоземельні метали для військової сфери з обмеженнями США на експорт передових чипів до Китаю, що стало новим поворотом у торговельних переговорах.

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Крім того, американські чиновники також дали зрозуміти, що вони мають намір продовжити чинні мита на китайські товари ще на 90 днів після 10 серпня, коли мине термін женевської угоди, повідомили джерела, що свідчить про малоймовірність укладення більш постійної торговельної угоди між найбільшими економіками світу.

Китайські лещата

Однак китайська заборона на рідкоземельні метали, необхідні для систем озброєння, залишається потенційною точкою напруги. Пекін домінує у світовому виробництві рідкоземельних елементів і практично монополізував їхню переробку та обробку.

На переговорах у Лондоні Китай пообіцяв прискорити розгляд заявок на експорт рідкісноземельних елементів від невійськових виробників США з десятків тисяч, які наразі перебувають на розгляді, повідомило одне з джерел. Термін дії цих ліцензій становитиме шість місяців. Пекін також запропонував створити "зелений канал" для прискорення затвердження ліцензій від надійних американських компаній.

Перші сигнали були позитивними. Однак Китай не пішов на поступки щодо спеціальних рідкісноземельних елементів, включно із самарієм, які необхідні для військових цілей і не підпадають під прискорену процедуру, узгоджену в Лондоні, повідомили джерела.

Нинішня угода не вирішує головної проблеми

Китайські аналітики песимістично оцінюють імовірність подальших проривів до 10 серпня.

"Тимчасове взаємне врегулювання деяких питань можливе, але фундаментальну проблему торгового дисбалансу не можна вирішити в ці терміни і, можливо, протягом терміну повноважень Трампа, що залишився", - сказав Лю Вейдун, експерт по США і Китаю з Інституту американських досліджень Китайської академії соціальних наук.

Продовження узгодженого терміну може дати адміністрації Трампа більше часу для підготовки альтернативного юридичного обґрунтування для встановлення більш високих мит для Китаю, якщо нинішній американський лідер програє поточний судовий розгляд щодо митних тарифів в американському суді, повідомило джерело.

Невирішені питання підкреслюють складність, з якою стикається адміністрація Трампа в просуванні свого торговельного порядку денного з Китаєм через контроль Пекіна над рідкісноземельними металами і його готовність використовувати це як важіль тиску на Вашингтон, сказав Раян Хасс, директор Китайського центру імені Джона Л. Торнтона в Брукінгському інституті.

Кінець торгової війни між США і Китаєм - головні новини

Наприкінці квітня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче знизити мита на китайські товари, але ініціювати переговори має Пекін. 12 травня США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів - Вашингтон знизив торговельні обмеження зі 145% до 30%, а Пекін - зі 125% до 10%.

Незабаром американський президент звинуватив китайську сторону в порушенні "тарифного перемир'я", але пізніше пролунало таке ж звинувачення з боку Пекіна.

11 червня Трамп заявив про успішні торговельні переговори між США і Китаєм і досягнення домовленості між країнами.

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