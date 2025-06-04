В Європейській асоціації постачальників автозапчастин CLEPA попереджають про ризик нових зупинок у найближчі тижні.

Деякі європейські заводи з виробництва автозапчастин призупинили виробництво, оскільки занепокоєні обмеженнями на експорт критично важливих мінералів з Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє Reuters.

Рішення Китаю про призупинення експорту широкого спектра рідкоземельних елементів порушило ланцюги постачань.

Це вдарило по автовиробниках, підприємствах аерокосмічної галузі, військових підрядниках, а також по компаніях, які займаються виробництвом напівпровідників.

Відео дня

Ситуація черговий раз наочно демонструє домінування Китаю в галузі критично важливих мінералів, які є ключовими для переходу до зеленої енергетики, і розглядаються як важіль впливу Пекіна в торговельній війні зі США.

Китай виробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі. Це бентежить країни Заходу. Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив:

"‎Ми повинні зменшити нашу залежність від усіх країн, особливо від деяких, таких як Китай, від яких ми залежимо більш ніж на 100%"‎.

Раніше у Mercedes-Benz повідомили, що ведуть переговори з головними постачальниками автовиробника щодо створення запасів рідкоземельних елементів, щоб убезпечитися від можливих перебоїв у постачаннях.

Компанія BMW заявила, що частина її ланцюга постачання постраждала від нестачі, проте власні заводи працюють у звичному режимі.

Європейська асоціація постачальників автозапчастин CLEPA заявила, що принаймні кілька виробничих ліній довелося зупинити через вичерпання запасів.

За даними організації з сотень запитів на експортні ліцензії, поданих постачальниками автокомпонентів з початку квітня, наразі було схвалено лише чверть. Деякі заявки були відхилені з причин, які асоціація назвала "виключно процедурними".

Фахівці CLEPA попереджають про ризик нових зупинок у найближчі тижні, якщо ситуація не зміниться.

Дефіцит рідкоземельних металів

У травні УНІАН повідомив, що світова торгівля опинилася під загрозою через дефіцит китайських рідкоземельних металів. Глобальні ланцюжки постачань опинились під загрозою через повільні темпи видачі ліцензій в КНР.

Фахівці висловили стурбованість щодо того, що китайська бюрократія, яка видає ліцензії, буде перевантажена через зростання кількості заявок.

Нагадаємо, раніше США ввели проти Китаю великі мита. У свою чергу, у Пекіні запровадили обмеження на експорт рідкоземельних металів, які необхідні для виробництва широкого колу товарів - від смартфонів до винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: