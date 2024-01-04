За підсумками минулого року в Україні обсяги товарного експорту склали майже 100 млн тонн.

Експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому у грудні – вперше за друге півріччя ми експортували на понад $3 млрд. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн тонн", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік. Крім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи.

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Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина – польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%. Але за підсумками року втрати незначні – лише -0,7%.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та склав $62,2 млрд доларів. Найбільше Україна завозила паливо на $7,8 млрд, "різне" (те, що не афішується) на $3,7 млрд, лікарські засоби на 1,7 млрд доларів, БПЛА на 681 млн доларів. Також у топ позиціях імпорту – автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.

Крім того, Свириденко зауважила, що торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори – проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.

Економіка України під час війни

Як писав УНІАН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця 2023 року проти попереднього прогнозу зростання на 1-3%.

Наприкінці грудня стало відомо, що експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна в Чорному морі, в останні тижні виріс майже вдвічі та становив за підсумками року близько 13 млн тонн продукції.

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