Поточного рівня експорту недостатньо для вивезення врожаю 2023 року, наголошують експерти.

Україна в 2023 році експортувала 67,5 млн тонн агропромислової продукції різних видів, що на 15% перевищує аналогічний показник попереднього року. Як повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу, при цьому експортна виручка в 2023 році склала 21,9 млрд доларів, що на 8% менше показника 2022 року. За словами експертів, скорочення відбулось через падіння цін майже на всі види агропромислової продукції в порівнянні з попереднім роком (2022 рік був роком максимально високих цін на продовольство в світі).

Зазначається, що у 2023 році здійсненню експорту перешкоджало гальмування російською стороною роботи "зернового коридору", а потім його припинення; руйнування окупантами інфраструктури морських портів Одеси та річкових портів Дунаю; заборона експорту, і навіть транзиту, сусідніми європейськими країнами; блокування пропускних пунктів на кордоні з деякими сусідніми європейськими країнами.

Експерти підкреслюють, що поточного рівня експорту недостатньо для вивезення врожаю 2023 року. За їхніми словами, при збереженні обсягу експорту, який склався на кінець 2023 року, існують ризики, що в Україні до початку наступного збору врожаю залишаться значні перехідні залишки (в першу чергу зернових культур).

Відео дня

"Така ситуація в умовах низьких цін на українському ринку на зернові та олійні культури, дорогу експортну логістику, ще більше ускладнить діяльність українських аграріїв через брак обігових коштів. Саме тому є потреба нарощувати обсяги експорту всіма можливими каналами, щоб вдалося вивезти весь вирощений врожай до початку нового сезону", - наголошує аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Врожай 2023 - що відомо

У першій половині грудня Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.

Зокрема, валове виробництво зернових культур збільшиться до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: