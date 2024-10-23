Майже 90% від загального обсягу експорту здійснювалося за допомогою морського транспорту.

За перші дев'ять місяців 2024 року обсяги експорту української аграрної продукції зросли більш ніж на чверть - на 9,9 млн тонн. Про це повідомляє Державна митна служба України.

У відомстві заявили, що всього за 3 квартали 2024 року Україні вдалося експортувати 48,9 млн тонн агропродукції загальною вартістю 10,5 млрд доларів США.

Наростити експорт аграрної продукції вдалося завдяки відновленню морського сполучення. 89% від загального обсягу експорту здійснювалося за допомогою морського транспорту.

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У Державній митній службі зазначили, що ще 9% агропродукції експортували за допомогою залізничного транспорту. Решту 2% перевозили автомобільним транспортом.

В імпорті аграрної продукції сталася зворотна ситуація - 80% імпортованої агропродукції потрапило в Україну за допомогою автотранспорту. Головною причиною цього є те, що продукцію імпортували з країн Європи, підкреслили у відомстві.

За перші дев'ять місяців 2024 року головну групу експортованих аграрних товарів становили зернові культури - за цей час було експортовано 42,3 млн тонн агропродукції на суму 7,1 млрд доларів. Значну частку в експортованій продукції АПК становили насіння та плоди олійних рослин - тут показники дорівнюють 5 млн тонн.

Атаки Росії по українських портах

Зазначимо, що експорт продукції АПК зростає навіть попри те, що росіяни активно намагаються знищити портову інфраструктуру України.

УНІАН нагадує, що 14 жовтня РФ атакувала Одеський морський торговельний порт, який є одним з найбільших морських портів нашої країни. Унаслідок удару було пошкоджено цивільні судна інших країн. Зокрема, пошкоджень зазнало судно під прапором Палау OPTIMA.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що атаки по українських портах можуть призвести до продовольчої кризи на Глобальному Півдні, який розраховує на постачання зерна з нашої країни.

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