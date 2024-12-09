Митниця розкрила головних торговельних партнерів України: хто у лідерах

Найбільше з України експортують продовольчі товари, метали та устаткування.

За 11 місяців 2024 року товарообіг України склав 101,9 мільярди доларів. Протягом січня-листопада в країну імпортували товарів на суму 63,6 мільярди доларів, а експортували - на 38,3 мільярди доларів.

Як повідомили у Державній митній службі України, до країн, з яких найбільше імпортували товарів до України, увійшли Китай - 13 мільярдів доларів, Польща - 6,3 мільярди доларів і Німеччина - 4,8 мільярди доларів. Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,4 мільярди доларів, Іспанії - на 2,7 мільярди доларів, Німеччини - на 2,7 мільярди доларів.

Зазначається, що в загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії:

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машини, устаткування та транспорт - 22,2 мільярди доларів;

продукція хімічної промисловості - 10,7 мільярди доларів;

паливно-енергетичні товари - 8,2 мільярди доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - 22,6 мільярди доларів, метали та вироби з них - 4,1 мільярди доларів, а також машини, устаткування та транспорт - 3,2 мільярди доларів.

Українська міжнародна торгівля - що відомо

У квітні 2024 року Європарламент на пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.

Крім цього, 2 грудня стало відомо, що, попри незмінну підтримку Польщі України у війні проти РФ, Варшава демонструє негативне ставлення до українського сільськогосподарського експорту.

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