Марк Цукерберг хоче, щоб система штучного інтелекту була такою ж потужною, як GPT-4, який OpenAI запустив у березні.

Компанія Meta Марка Цукерберга розробляє нову потужну систему штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, батьківська компанія Facebook і Instagram працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути настільки ж потужною, як і найдосконаліша модель від OpenAI - ChatGPT. Також Meta прагне, щоб її нова модель штучного інтелекту була в декілька разів потужнішою за представлену раніше систему LLaMA 2.

Нова система штучного інтелекту (ШІ) має допомогти компаніям робити сервіси, які створюють складні текстові та аналітичні вихідні дані.

Відео дня

Зазначається, що компанія розраховує розпочати навчання нової системи ШІ на початку 2024 року.

У виданні відмічають, що Цукерберг наполягає, що нова модель штучного інтелекту має бути з відкритим кодом і безкоштовною для компаній, щоб в них була можливість створювати інструменти на основі штучного інтелекту.

Штучний інтелект - останні новини

Батько-засновник штучного інтелекту (ШІ) Джеффрі Хінтон б'є на сполох через надшвидкий розвиток технологій 21-століття. За його словами, штучний інтелект не в тих руках може призвести до фатальних наслідків.

У квітні мільярдер і винахідник Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp.

У серпні стало відомо, що попри те, що ChatGPT, запущений в кінці 2022 року, викликав справжній фурор в IT-спільноті компанія OpenAI, що стоїть за створенням популярного чат-бота, постала перед фінансовими труднощами, і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік.

Вас також можуть зацікавити новини: