Останні кілька місяців бізнесмен шукав команду для запуску стартапу в галузі ШІ.

Мільярдер і винахідник Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Маск зареєстрував свою компанію минулого місяця. "Маск є єдиним зареєстрованим директором компанії, а Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, є його секретарем, згідно з поданою минулого місяця заявою. X.AI дозволила продаж 100 млн акцій для приватної компанії", – йдеться в повідомленні.

Видання уточнило, що останні кілька місяців бізнесмен шукав команду для запуску стартапу в галузі ШІ, здатного конкурувати з компанією OpenAI, що розробила чат-бот ChatGPT.

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Штучний інтелект і чат-бот ChatGPT

Чат-бот ChatGPT, спілкуючись з користувачами, може користуватися різні мовні стилі. Він відповідає так, що у користувача може скластися враження, що він розмовляє з живою людиною.

А 29 березня глава OpenAI Сем Альтман заявив, що наступна версія ChatGPT повинна "змінити світ". У зв'язку з цим розробники штучного інтелекту, включаючи винахідника Ілона Маска і співзасновника Apple Стіва Возняка, запропонували призупинити його розвиток до складання надійних протоколів безпеки.

31 березня Італія першою в Європі заблокувала ChatGPT. А днями влада США повідомили, що буде шукати шляхи котролю над системами штучного інтелекту.

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