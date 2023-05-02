За його словам, штучний інтелект не в тих руках може призвести до фатальних наслідків.

Хрещений батько штучного інтелекту (ШІ) Джеффрі Гінтон б'є на сполох через надшвидкий розвиток технологій 21-сторіччя.

За його словами, "розумна" техніка не в тих руках може призвести до катастрофічних наслідків, які можуть стати "вироком" для нашого світу. Про це комп'ютерник, який раніше був одним з провідних розробників технологій ШІ в компанії Google, розповів в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, він полишив свою посаду на знак протесту прогресу, який наразі обганяє реальні потреби людства: "Подивіться, як це було п'ять років тому і як все відбувається зараз. Це страшно", - каже вчений.

Відео дня

Він зазначив, що наразі, в перегонах за більш "конкурентнішими" рішеннями компанії-розробники розвиваються з небезпечною швидкістю та пропонують "рішення", які в недоброчесних руках можуть призвести до "поганих речей".

Він згадав про спільний стартап компаній Google та OpenAI, які за допомогою ШІ створили надпотужний чат-бот ChatGPT. Гінтон підкреслює, що ця система у певному сенсі перевищують людський інтелект, тому в майбутньому, при подальшій модернізації, може призвести до ситуації, коли звичайні люди на своїх робочих місцях стануть непотрібними людству.

Також він вважає, що безвідповідальне використання ШІ може призвести до поширення випадків дезінформації у світі.

В Уельсі студенти вразили роботою ChatGPT

Нагадаємо, що під час останньою зимової сесії в одному з університетів в Кардіффі стався цікавий випадок. Студенти за допомогою чат-боту ChatGPT ввели в оману викладачів.

За матеріали, підготовленні через чат-бот, професори поставили вищі оцінки ніж за домашні завдання, які студенти готували самостійно. Іншими словами, система чат-бота здатна проводити настільки точний аналіз інформації, що її висновки важко відрізнити від висновків людини.

Вас також можуть зацікавити новини: