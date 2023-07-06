Новий додаток представлений як текстова версія програми Meta для обміну фотографіями.

Компанія Meta сьогодні запускає у більш ніж 100 країнах новий додаток Threads, який розробила команда Instagram для обміну текстовими оновленнями та приєднання до публічних бесід.

Як повідомляє компанія Meta, саме сьогодні запускається Threads у більш ніж 100 країнах. Користувачі в цих країнах можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store. Однак Threads поки недоступний на території країн-членів ЄС через дію суворих правил конфіденційності даних.

Користувач може увійти в додаток, використовуючи свій обліковий запис Instagram. Публікації матимуть до 500 символів і міститимуть посилання, фотографії та відео тривалістю до п’яти хвилин.

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При цьому кожен, кому ще не виповнилося 16 років (або 18 років у деяких країнах), коли приєднається до Threads, матиме приватний профіль.

Крім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже зареєстрував акаунт у Threads та анонсував відкриття сторінки для "Дії".

"Гарний дизайн тут. Твіттеризація починається, - написав Федоров.

Ілон Маск купив Twitter - останні новини

В липні стало відомо, що власник соцмережі Ілон Маск обмежив кількість постів, які користувачі можуть переглянути на добу, і почав вимагати від відвідувачів реєстрацію для перегляду контенту.

Також в червні Ілон Маск навіть викликав Марка Цукерберга на бій без правил після того, як стало відомо, що Meta готує конкурента Twitter. Все почалося з того, що Маск висміяв у Twitter стратегію Цукерберга щодо копіювання технологій конкурентів.

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