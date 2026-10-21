Маск хоче об'єднати Tesla та SpaceX в єдину мегакомпанію вартістю $3,5 трильйона

Мета полягає в тому, щоб поєднати розробки у галузях ШІ, робототехніки, енергетики та супутникового зв’язку.

Ілон Маск відкрито висловився на підтримку можливого об’єднання компаній Tesla та SpaceX, в результаті якого може з’явитися компанія вартістю $3,5 трлн. Про це повідомляє BBC.

"Чи вважаю я, що це була б хороша ідея? Так", – зазначив Маск під час телефонної розмови з фінансовими аналітиками, присвяченої обговоренню останніх результатів SpaceX.

Маск додав, що не можна вважати злиття гарантованим і для його реалізації знадобиться підтримка акціонерів. Він повідомив також, що в обох компаніях створили спеціальні комітети для вивчення цієї можливості.

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"Спеціальні комітети ще не дійшли згоди щодо умов будь-якої угоди, і немає гарантії, що вони її досягнуть. Проте я вважаю, що об’єднання має чимало переваг і може принести значну користь", – сказав підприємець.

За його словами, остаточне рішення про злиття ухвалюватимуть акціонери. Для схвалення об’єднання знадобиться підтримка щонайменше 50% акціонерів Tesla. Сам Маск назвав цю вимогу "досить високим бар’єром".

Об’єднання Tesla та SpaceX – головне

Ринкова вартість Tesla перебуває на рівні 1,5 трлн доларів, а SpaceX – 2 трлн доларів. Об’єднання двох компаній стало б однією з найбільших угод злиття в історії, у результаті чого може з’явитися мегакомпанія з орієнтовною ринковою вартістю 3,5 трлн доларів.

Об’єднання має на меті поєднати напрацювання компаній у галузях штучного інтелекту, робототехніки, енергетики, супутникового зв’язку та космічних технологій. Створення єдиної структури також дало б змогу оптимізувати управління проєктами та раціональніше використовувати фінансові й інженерні ресурси.

Серед потенційних напрямів розвитку – автономний транспорт, роботи Optimus, орбітальні центри обробки даних і виробництво передових напівпровідникових чипів.

Супутникова мережа Starlink могла б забезпечувати зв’язок для роботаксі Tesla, автономних систем і нових поколінь людиноподібних роботів Optimus. Водночас акумулятори та системи накопичення енергії Tesla могли б використовуватися для електроживлення інфраструктури SpaceX, зокрема майбутніх центрів обробки даних.

Після заяв Маска про об’єднання акції SpaceX подорожчали на 8% під час позабіржових торгів. Акції Tesla, яка має оприлюднити власні квартальні результати в середу, зросли на 2%.

Протягом останнього року Маск почав об’єднувати дедалі більше своїх компаній під спільним управлінням. Перед виходом на біржу на початку цього року SpaceX придбала xAI та X – платформу, раніше відому як Twitter.

Свідченням серйозності намірів Маска є нещодавній запуск проєкту Terafab – спільної ініціативи Tesla та SpaceX із виробництва комп’ютерних чипів.

Діяльність Маска – інші новини

Раніше Wall Street Journal повідомив, що саме Маск розпорядився обмежити роботу військової системи супутникового зв’язку Starlink, на яку покладаються українські військові.

Засновник SpaceX нібито обмежив швидкість з’єднання українського обладнання із супутниковою мережею. Унаслідок цього частина бойових безпілотників, зокрема тих, що використовуються для перехоплення ворожих дронів, фактично втратила можливість повноцінно виконувати свої завдання.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заперечив причетність Вашингтона до обмеження роботи Starshield – військової версії Starlink – в Україні. За його словами, США не віддавали відповідних розпоряджень.

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