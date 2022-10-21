Експерти відзначають, що таке рішення відкине Twitter на роки назад.

Мільярдер Ілон Маск після завершення операції з купівлі Twitter має намір звільнити 75% співробітників компанії, що становить 5500 тисяч осіб.

Про це повідомляє Washington Post.

Мільярдер хоче скоротити кількість співробітників до приблизно 2000, залишивши лише кістяк команди. Експерти відзначають, що таке рішення відкине Twitter на роки назад.

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"Скорочення чисельності персоналу на 75% означатиме, принаймні, попереднє збільшення вільного грошового потоку і прибутковості, що буде привабливо для інвесторів, охочих взяти участь в угоді", — зазначив аналітик Wedbush ден Айвз.

Купівля Ілоном Маском Twitter:

21 жовтня 2022 року в Адміністрації президента США Джо Байдена заявили про можливі перевірки бізнесу Ілона Маска. Йдеться про перевірку підприємств Маска на відповідність вимогам національної безпеки.

Також не виключена перевірка угоди з купівлі Twitter за $44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX.

Одним з елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів в консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал з Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована і керована уродженцем Китаю і фонд національного добробуту Катару.

Американські чиновники занепокоєні планами Маска щодо купівлі Twitter з групою іноземних інвесторів.

Ілон Маск, Starlink і Україна:

Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому.

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

13 компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально наступного дня Маск передав, що все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив він.

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