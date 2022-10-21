Йдеться про перевірку підприємств Маска на відповідність вимогам національної безпеки.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про можливі перевірки бізнесу Ілона Маска.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається в матеріалі, йдеться про перевірку підприємств Маска на відповідність вимогам національної безпеки. Також не виключена перевірка угоди з купівлі Twitter за $ 44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX.

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Одним з елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів в консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал з Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована і керована уродженцем Китаю і фонд національного добробуту Катару.

Американські чиновники занепокоєні планами Маска щодо купівлі Twitter з групою іноземних інвесторів. Зараз чиновники в уряді США і розвідці зважують доступні інструменти які дозволили б федеральному уряду перевірити підприємства Маска на предмет ризиків для національної безпеки.

Ілон Маск, Starlink і Україна:

Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому.

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

13 компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально наступного дня Маск передав, що все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив він.

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