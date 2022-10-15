Чим викликана зміна рішення, Маск не пояснив.

Американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

Про своє рішення Маск написав у Twitter.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив він.

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Перед цим Маск не міг визначитися із підтримкою України. Коли глава Мінцифри України Михайло Федоров наголосив, що Starlink залишається важливою частиною критичної інфраструктури України і Маск допоміг швидко відновити зв'язок у критичних областях, американський бізнесмен відповів: "Радий підтримати Україну".

Та вже у наступних твітах Маск писав: "Starlink - основна система зв’язку української армії на фронті війни. Якщо хтось ще бажає забрати цю роботу - будь ласка".

Starlink в Україні: що відомо

Близько 20 тис. супутникових одиниць Starlink було передано Україні.

Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Раніше Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму.

13 жовтня стало відомо, що у вересні компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

14 жовтня Міністерство оборони США підтвердило, що отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink в Україні. Представник Пентагону зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічах у самому відомстві та на рівні керівництва, але поки що остаточне рішення не ухвалено.

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