За рік найбільше подорожчало масло, фрукти, сир та молоко.

Споживча інфляція в Україні в червні у річному вимірі склала 4,8%, прискорившись з 3,3% у травні. Інфляція на споживчому ринку у червні порівняно із травнем становила 2,2%, з початку року – 4,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Що стосується річної зміни цін на продукти харчування, то за рік найбільше подорожчало масло (на 15,8%), фрукти (на 11%), сир і м’який сир (на 8,1%) та молоко (на 7,7%). Подешевшали ж з минулого червня найбільше яйця (на 22,4%), овочі (на 17,9%) та цукор (на 11,5%).

При цьому хоча яйця за рік подешевшали досить значно, за місяць, порівняно з травнем, ціни на них зросли на 15,5%. Також з травня на 0,4-3,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, масло, овочі. Водночас на 0,1-2,6% знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти.

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Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% за місяць відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на електроенергію на 63,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Споживчі ціни в Україні

У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначено, що споживча інфляція прискорилася в червні, зокрема, через вичерпання минулорічного врожаю та падіння курсу гривні. У травні ціни на продукти в Україні падали через більший обсяг продукції старого врожаю на ринку.

Як писав УНІАН, ціни на овочі в Україні в травні зростали через дорожчу продукцію нового врожаю. При цьому ціни на молоко пішли вниз, а найбільше падіння показали яйця.

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