Прем'єр-міністр сказала, що політичне рішення щодо угоди ухвалили Зеленський і президент Дональд Трамп, і що офіційні особи вже обговорюють деталі.

Україна і США ведуть детальні переговори про угоду, що передбачає інвестиції США у виробництво українських безпілотників, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Про це пише Reuters.

Зазначається, що цю заяву було зроблено наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський доручив новому уряду в новому складі розширити масштаби української військової промисловості та зміцнити зв'язки зі стратегічними партнерами.

Виступаючи перед журналістами разом із кількома іншими новими міністрами в Києві, Свириденко заявила, що ця угода також призведе до того, що США, найбільший військовий спонсор України у війні з Росією, придбають українські безпілотники.

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"Ми плануємо підписати зі Сполученими Штатами угоду про безпілотники. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників з боку США. Тобто, йдеться про закупівлю великої партії українських безпілотників", - сказала вона.

Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди ухвалили Зеленський і президент Дональд Трамп, і що офіційні особи вже обговорюють деталі.

Очікується, що український уряд під керівництвом Свириденко зміцнить зв'язки з адміністрацією Трампа, яка стала дедалі критичніше ставитися до Росії після того, як вона активізувала авіаудари по Україні.

Міністр економіки Олексій Соболєв заявив, що рада спільного американо-українського фонду проведе перше засідання до кінця літа.

Продаж українських дронів США

Цього тижня Зеленський повідомив New York Post, що вони з Трампом розглядають можливість угоди, в рамках якої Вашингтон закупить випробувані в бойових умовах українські безпілотники в обмін на закупівлю Києвом зброї у США.

Як він пояснив, його останні переговори з Трампом були зосереджені на проривній угоді, яка передбачає взаємну підтримку повітряних технологій США та України. За його словами, Київ запропонував поділитися всім тим, що він дізнався про сучасну війну під час трирічного конфлікту з Росією.

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