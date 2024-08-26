Вартість імпортованих Канадою китайських електричних авто зросла у минулому році до 1,6 млрд доларів.

Оттава вирішила вдарити по Китаю, який веде торгову війну є ЄС, митами на сталь, алюміній та електромобілі. Про це повідомляє Bloomberg.

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планується встановити на рівні 100%, у той час як мита на сталь та алюміній складуть 25%. Оттава піде на цей крок вслід за Євросоюзом та США, які раніше вже обрали схожу стратегію по відношенню до Китаю.

Згідно з представленими даними, вартість китайських електромобілів, імпортованих Канадою, зросла у 2023 році до 1,6 млрд доларів США, тоді як у 2022-му цей показник був приблизно на рівні 70 млн доларів.

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Суттєво зросла кількість автомобілів Tesla, які прибувають в порт Ванкувера з заводу у Шанхаї.

Втім, канадці в першу чергу стурбовані через загрозу від китайських автовиробників. Мова, зокрема, про BYD, яка намагається завоювати нові ринки для своєї продукції.

Ринок електромобілів – "‎китайська загроза"‎

Нагадаємо, раніше члени ЄС вирішили вести мита на китайські електромобілі, щоб вирівняти конкуренцію з імпортом, який отримує великі субсидії з Пекіна.

Також повідомлялось, що виробники електромобілів з Китаю знайшли хитрий спосіб, як обійти мита Європейського Союзу. Нове покоління виробників електричних авто вирішило об’єднатись з місцевою промисловістю ЄС, щоб їхні машини вважались не імпортованими.

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