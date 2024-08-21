Зазначається, що в Євросоюзі почали шукати альтернативні ринки збуту продукції.

Китай почав розслідування щодо імпорту молочних продуктів з Європейського союзу. Це рішення Пекіна стало ще однією відповіддю на плани щодо введення мит на китайські електромобілі.

Видання Bloomberg пише, що розслідування торкнеться кількох молочних продуктів, включно зі свіжими і плавленими сирами, йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

У рамках розслідування, розпочатого на прохання промислових груп у Китаї, буде розглянуто 20 програм субсидування ЄС, зокрема деякі з них у рамках Спільної сільськогосподарської політики та інші, що діють в Італії та Фінляндії, йдеться в повідомленні міністерства. Очікується, що розслідування буде завершено протягом року і може бути продовжено ще на шість місяців за особливих обставин, додали в міністерстві.

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За офіційними даними, експорт молочної продукції з ЄС до Китаю минулого року становив 1,7 мільярда євро.

Китай імпортує молочні продукти з європейських країн, включно з Нідерландами та Францією, але головним постачальником є Нова Зеландія. Останніми роками закупівлі молочної продукції в Китаї скоротилися через зростання внутрішнього виробництва та економічного спаду.

Європейська комісія взяла до відома розслідування Китаю і планує "рішуче захищати інтереси молочної промисловості ЄС", за словами прес-секретаря Олофа Гілла. Він зазначив, що Єврокомісія втручатиметься в міру необхідності, щоб розслідування відповідало правилам Світової організації торгівлі.

"Ми віримо, що ЄС і Китай знайдуть конструктивний спосіб розв'язати будь-які двосторонні суперечки, як це вже траплялося в минулому з інших питань", - сказав Олександр Антон, генеральний секретар Європейської молочної асоціації.

У ЄС не очікують високого попиту з боку Китаю цього року і вже почали шукати альтернативні ринки збуту продукції.

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Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю, бо вони створюють загрозу економічної шкоди виробникам BEV в ЄС.

Крім того, ЄС розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu і AliExpress, а також у роздрібному магазині одягу Shein. Це рішення має зупинити сплеск неякісних товарів з Китаю в ЄС.

Зі свого боку Китай оголосив про розслідування проти європейського бренді та свинини.

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