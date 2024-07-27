Нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів з Китаю об’єднується з європейськими підприємствами.

Китайські виробники електромобілів розширюють свою діяльність у Європі, щоб зменшити вплив мит ЄС, покликаних послабити їхню цінову перевагу над виробниками регіону, пише Bloomberg.

Зазначається, що оскільки Євросоюз підвищує мита на китайські електромобілі до 48%, нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів у Китаї об’єднується з місцевою промисловістю, щоб їхні автомобілі вважались не імпортованими. Без цих заходів китайські електромобілі можуть стати на тисячі євро дорожчими для споживачів або бути збитковими.

Так, китайська Chery Automobile Co. у співпраці з іспанською Ebro-EV Motors незабаром презентує Omoda E5. У Польщі міські автомобілі T03 китайського виробника Leapmotor сходять з конвеєра, що належить виробнику Jeep і Fiat Stellantis NV. Тим часом BYD Co. оголосила про плани створення власного заводу в Угорщині, а на горизонті планується ще один завод у Туреччині.

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За словами журналістів, поява китайських виробників електромобілів є ризиком для європейських автомобільних гігантів, у яких немає іншого вибору, окрім як укласти партнерські відносини та звільнити простір для своїх конкурентів. Адже вони стикаються з закриттям деяких власних підприємств, щоб адаптуватися до сповільненого зростання глобальних продажів.

Китайські виробники будують в Європі

До кінця року Chery сподівається почати виробництво на колишньому заводі Nissan Motor Co. поблизу вантажного порту Барселони. Chery та Ebro планують виробляти 150 000 автомобілів на рік на іспанському заводі до 2029 року. За словами Chery, іспанський завод буде збирати автомобілі з частково "збитих" комплектів. Як правило, такі транспортні засоби виготовляють у дешевших місцях, розбирають і знову збирають ближче до місця продажу. Цей процес дозволить Chery уникнути мит ЄС, що застосовуються до готових автомобілів.

Європейська комісія все ще з’ясовує, як нові тарифи застосовуватимуться до спільних підприємств, які не були частиною її антисубсидійного розслідування. Це лише один з напрямків глобальної торговельної суперечки. США запровадили мита на китайський імпорт електромобілів, які можуть досягати 100%. ЄС зайняв більш м’яку позицію. Йому потрібні дешеві електромобілі, щоб досягти цілі до 2035 року щодо поступового припинення продажів авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Незважаючи на те, що китайські виробники електромобілів наразі займають менше 10% частки ринку в Європі, цей регіон є найприбутковішою торговою точкою для таких компаній, як Nio Inc. і Xpeng Inc.

Китайським компаніям потрібен обхідний шлях для європейських тарифів, щоб уникнути жертвування прибутком або наражати клієнтів на біль. За даними BloombergNEF, орієнтовна маржа для державного SAIC MG4 EV може впасти з 25% до лише 1%. Частини цього можна було б уникнути, якщо фірма підвищить ціни або якщо витрати на акумулятори продовжуватимуть падати – ще одна сфера, де китайські фірми випереджають конкурентів з ЄС.

Виробники не чекають, поки з’явиться повна картина тарифів. SAIC вже веде переговори з урядом Іспанії про те, де побудувати свій перший виробничий майданчик у Європі. Volvo Car AB, шведський виробник автомобілів, який належить Geely, прискорив плани щодо виробництва своєї нової моделі EX30 у Бельгії. Цього літа Leapmotor розпочав збірку повністю електричного T03 у Польщі, на виробничому майданчику, що належить Stellantis.

Як додаткову вигоду для регіону, локалізація виробництва в Європі може залучити виробників автомобільних запчастин. Аналітик Citigroup Харальд Хендріксе розповів, що є багато можливостей для партнерства в умовах тиску витрат: "Невдовзі всі європейці будуть робити якісь китайські автомобілі, чи то в Китаї, чи в Європі", – зауважив він.

Торговельні війни

На початку липня Європейська комісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю. Відповідно до розслідування Єврокомісії, ланцюжок створення вартості електромобілів з акумуляторами в Китаї створює загрозу економічної шкоди виробникам BEV в ЄС.

Водночас Китай проводить антидемпінгове розслідування щодо європейської коньячної промисловості. Пекін оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку з Європи у той же день, коли набули чинності тарифи ЄС на китайські електромобілі. Також Китай поставив три компанії з Євросоюзу в центр антидемпінгового розслідування щодо демпінгу цін на свинину.

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