Зазначається, що це рішення захистить автомобільну промисловість Європи.

Члени ЄС мають намір вести мита на китайські електромобілі. Країни усвідомлюють необхідність захистити свою автомобільну промисловість.

Видання Financial Times писало, що Валдіс Домбровскіс сказав, що мита мають вирівняти конкуренцію з імпортом, який отримує великі субсидії з Пекіна.

"Частка китайських акумуляторних електромобілів на ринку зростає дуже швидко. Субсидування має місце бути. Так що це, безумовно, питання, яке необхідно вирішити", - зазначив Домбровскіс.

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Німеччина публічно критикує мита, але в липні утрималася під час голосування, під час якого тільки чотири держави-члени проголосували проти тарифів. Дев'ять інших утрималися - що вважається підтримкою комісії - і 11 висловилися за. Для блокування тарифів необхідні голоси 15 країн, що представляють 65% населення блоку.

Провідні німецькі автовиробники, присутні в Китаї, застерегли від введення мит, побоюючись відповідних заходів з боку Пекіна. Домбровскіс заявив, що він відкритий "для взаємоприйнятного рішення", але воно має передбачати зміну Китаєм промислової політики.

"Ринок ЄС залишається більш відкритим для китайських товарів і компаній, ніж китайський ринок для ЄС. Тому ми приділяємо велику увагу нашим дискусіям з китайськими колегами, щоб усунути різні бар'єри доступу на ринок і забезпечити більш взаємну торгівлю", - сказав Домбровскіс.

За його словами, "неринкова політика і практика" Китаю сприяла позитивному сальдо в торгівлі товарами з ЄС у 2023 році в розмірі 293 мільярдів євро. Частка китайських брендів на європейському ринку електромобілів, включно з Великою Британією та Норвегією, збільшилася до 11% у червні 2024 року порівняно з 9% роком раніше.

Комісар з торгівлі вважає, що мита не закриють ринок для китайського імпорту, а лише зрівняють умови гри. Він заперечує, що вони є "заборонними".

Китайські компанії почали відкривати заводи в ЄС, щоб уникнути мита, але Домбровскіс попередив, що це спрацює тільки, якщо вони відповідають вимогам правил походження, згідно з якими мінімальний рівень вартості повинен бути створений в ЄС. При цьому він вказав, що проти компаній, які намагаються уникнути сплати мит шляхом виконання основних складальних операцій в ЄС або інших країнах, будуть застосовані санкції.

Торгова війна ЄС і Китаю - головні новини

На початку липня Європейська комісія ввела тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю. Зазначається, що ланцюжок створення вартості електромобілів з акумуляторами в Китаї створює загрозу економічного збитку виробникам BEV в ЄС.

Водночас Китай проводить антидемпінгове розслідування щодо європейської коньячної промисловості. Також Пекін почав антидемпінгове розслідування проти трьох компаній з Євросоюзу через ціни на свинину.

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