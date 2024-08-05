Члени ЄС мають намір вести мита на китайські електромобілі. Країни усвідомлюють необхідність захистити свою автомобільну промисловість.
Видання Financial Times писало, що Валдіс Домбровскіс сказав, що мита мають вирівняти конкуренцію з імпортом, який отримує великі субсидії з Пекіна.
"Частка китайських акумуляторних електромобілів на ринку зростає дуже швидко. Субсидування має місце бути. Так що це, безумовно, питання, яке необхідно вирішити", - зазначив Домбровскіс.
Німеччина публічно критикує мита, але в липні утрималася під час голосування, під час якого тільки чотири держави-члени проголосували проти тарифів. Дев'ять інших утрималися - що вважається підтримкою комісії - і 11 висловилися за. Для блокування тарифів необхідні голоси 15 країн, що представляють 65% населення блоку.
Провідні німецькі автовиробники, присутні в Китаї, застерегли від введення мит, побоюючись відповідних заходів з боку Пекіна. Домбровскіс заявив, що він відкритий "для взаємоприйнятного рішення", але воно має передбачати зміну Китаєм промислової політики.
"Ринок ЄС залишається більш відкритим для китайських товарів і компаній, ніж китайський ринок для ЄС. Тому ми приділяємо велику увагу нашим дискусіям з китайськими колегами, щоб усунути різні бар'єри доступу на ринок і забезпечити більш взаємну торгівлю", - сказав Домбровскіс.
За його словами, "неринкова політика і практика" Китаю сприяла позитивному сальдо в торгівлі товарами з ЄС у 2023 році в розмірі 293 мільярдів євро. Частка китайських брендів на європейському ринку електромобілів, включно з Великою Британією та Норвегією, збільшилася до 11% у червні 2024 року порівняно з 9% роком раніше.
Комісар з торгівлі вважає, що мита не закриють ринок для китайського імпорту, а лише зрівняють умови гри. Він заперечує, що вони є "заборонними".
Китайські компанії почали відкривати заводи в ЄС, щоб уникнути мита, але Домбровскіс попередив, що це спрацює тільки, якщо вони відповідають вимогам правил походження, згідно з якими мінімальний рівень вартості повинен бути створений в ЄС. При цьому він вказав, що проти компаній, які намагаються уникнути сплати мит шляхом виконання основних складальних операцій в ЄС або інших країнах, будуть застосовані санкції.
Торгова війна ЄС і Китаю - головні новини
На початку липня Європейська комісія ввела тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю. Зазначається, що ланцюжок створення вартості електромобілів з акумуляторами в Китаї створює загрозу економічного збитку виробникам BEV в ЄС.
Водночас Китай проводить антидемпінгове розслідування щодо європейської коньячної промисловості. Також Пекін почав антидемпінгове розслідування проти трьох компаній з Євросоюзу через ціни на свинину.