Формально Казахстан є головним військовим і економічним союзником Росії нарівні з Білоруссю.

Казахстан перекрив канал "паралельного імпорту"до Росії. Раніше через країну йшов основний потік санкційних товарів, пишуть "Известия".

"Країна створює складнощі на кордоні для такої продукції, постачальникам фактично закрили кордон", — розповів виданню голова Асоціації "Грузавтотранс" Володимир Матягін.

За його словами, тепер транспорт, що везе в Росію "санкціонку", змушений об'їжджати Казахстан, канали поставок перенаправлено через Китай, Іран, Грузію, Азербайджан і Вірменію.

Відео дня

Як пише The Moscow Times, на початку травня Казахстан відвідала американська делегація на чолі з помічником заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг. Вони провели ряд зустрічей з урядовцями та представниками бізнесу, в ході яких попередили про вторинні санкції за допомогу РФ в обході санкцій.

"Сигнал США, схоже, був почутий в Астані", – пише видання.

Санкції проти Росії - останні новини

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації представлять країнам-членам вже наступного тижня. Це означає, що в теорії його можуть затвердити до кінця травня.

За даними Bloomberg, ключова мета нових заходів - закрити лазівки в раніше введених санкціях і вирішити проблему їх обходу. США і Японія готують свої власні пакети санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: