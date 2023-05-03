США та країни Євросоюзу (ЄС) готують окремі пакети нових санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на обмеження транзиту товарів через територію країни-агресора.
Як повідомляє Bloomberg, очікується, що нові обмеження будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія, США) наприкінці травня.
Ключова мета нових заходів - закрити лазівки в раніше введених санкціях і вирішити проблему їх обходу. США і Японія готують свої власні пакети санкцій.
Серед обговорюваних ЄС пропозицій також введення санкцій проти суден, що відключають навігаційні системи.
Також повідомляється, що Канада розробляє заходи у відповідь на викрадення окупантами українських дітей та санкції щодо російської оборонної промисловості. Комі того, планується, що ЄС в рамках 11-го пакету санкцій внесе в чорний список ще приблизно 30 осіб.
Очікується, що лідери G7 розширять обмеження на технології та обладнання, що використовуються російськими військовими і промисловістю. Розглядається заборона на будь-який експорт, за винятком товарів, на які раніше ввели винятки (сільськогосподарські товари, продукти харчування і ліки), і обмеження торгівлі алмазами.
Санкції проти агресора
29 квітня 2023 року повідомлялося про те, що ЄС збирається заборонити транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. Заборона на транзит буде поширюватися на численні технології та інші товари, в тому числі на кілька типів транспортних засобів.
Єврокомісія готує правовий механізм, який дозволить обмежувати експорт певних товарів до країн, які підозрюються у реекспорті до Росії підсанкційної продукції. Передбачається спочатку розробити законодавчу основу для того, щоб визначити список таких товарів і країн, але не розголошувати його. Потім країни будуть попереджені про те, що щодо них будуть вжиті відповідні заходи. І вже на третьому етапі конкретні товари і країни підпадуть під експортні обмеження.