Очікується, що нові обмеження будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 наприкінці травня.

США та країни Євросоюзу (ЄС) готують окремі пакети нових санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на обмеження транзиту товарів через територію країни-агресора.

Як повідомляє Bloomberg, очікується, що нові обмеження будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія, США) наприкінці травня.

Ключова мета нових заходів - закрити лазівки в раніше введених санкціях і вирішити проблему їх обходу. США і Японія готують свої власні пакети санкцій.

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Серед обговорюваних ЄС пропозицій також введення санкцій проти суден, що відключають навігаційні системи.

Також повідомляється, що Канада розробляє заходи у відповідь на викрадення окупантами українських дітей та санкції щодо російської оборонної промисловості. Комі того, планується, що ЄС в рамках 11-го пакету санкцій внесе в чорний список ще приблизно 30 осіб.

Очікується, що лідери G7 розширять обмеження на технології та обладнання, що використовуються російськими військовими і промисловістю. Розглядається заборона на будь-який експорт, за винятком товарів, на які раніше ввели винятки (сільськогосподарські товари, продукти харчування і ліки), і обмеження торгівлі алмазами.

Санкції проти агресора

29 квітня 2023 року повідомлялося про те, що ЄС збирається заборонити транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. Заборона на транзит буде поширюватися на численні технології та інші товари, в тому числі на кілька типів транспортних засобів.

Єврокомісія готує правовий механізм, який дозволить обмежувати експорт певних товарів до країн, які підозрюються у реекспорті до Росії підсанкційної продукції. Передбачається спочатку розробити законодавчу основу для того, щоб визначити список таких товарів і країн, але не розголошувати його. Потім країни будуть попереджені про те, що щодо них будуть вжиті відповідні заходи. І вже на третьому етапі конкретні товари і країни підпадуть під експортні обмеження.

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