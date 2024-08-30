В деяких випадках банки повертали платежі за відвантажений товар через те, що було відсутнє підтвердження його "‎санкційної чистоти"‎.

Експортери Китаю зупинили постачання продукції до Росії без попередньої оплати. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє The Moscow Times.

Експерти пов'язують це з серпневими санкціями США, які торкнулися китайських компаній і банків, які співпрацюють з Москвою. Обмеження викликали занепокоєння серед фінансових організацій і постачальників з КНР.

За словами гендиректора компанії Atvira Катерини Кізевич, фіксували випадки, коли банки повертали платежі за відвантажений товар через відсутність підтвердження його "‎санкційної чистоти"‎.

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У свою чергу, віце-президент організації "‎Опора России"‎ Микола Дунаєв зазначив, що навіть платежі за непідсанкційні товари іноді не проходять, через що китайські постачальники відмовляються відвантажувати продукцію.

За словами експертів ринку, особливу увагу приділяють угодам з такими категоріями, як промислове обладнання, електроніка та товари подвійного призначення. Всіх їх ретельно перевіряють банки КНР.

Китайські банки припиняють операції з Росією

Нещодавно повідомлялось, що компанії з РФ почали стикатись зі зростаючими затримками та витратами на платежі з торговими партнерами в Китайській Народній Республіці. Проблеми призвели до того, що у підвішеному стані залишились транзакції на десятки мільярдів юанів. Це сталося після посилення китайськими банками перевірок щодо відповідності вимогам на тлі нових погроз Заходу.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати Америк оголосили про новий пакет обмежень, які були спрямовані проти 400 юридичних і фізичних осіб – як у самій РФ, так і за кордоном.

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