Експортери Китаю зупинили постачання продукції до Росії без попередньої оплати. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє The Moscow Times.
Експерти пов'язують це з серпневими санкціями США, які торкнулися китайських компаній і банків, які співпрацюють з Москвою. Обмеження викликали занепокоєння серед фінансових організацій і постачальників з КНР.
За словами гендиректора компанії Atvira Катерини Кізевич, фіксували випадки, коли банки повертали платежі за відвантажений товар через відсутність підтвердження його "санкційної чистоти".
У свою чергу, віце-президент організації "Опора России" Микола Дунаєв зазначив, що навіть платежі за непідсанкційні товари іноді не проходять, через що китайські постачальники відмовляються відвантажувати продукцію.
За словами експертів ринку, особливу увагу приділяють угодам з такими категоріями, як промислове обладнання, електроніка та товари подвійного призначення. Всіх їх ретельно перевіряють банки КНР.
Китайські банки припиняють операції з Росією
Нещодавно повідомлялось, що компанії з РФ почали стикатись зі зростаючими затримками та витратами на платежі з торговими партнерами в Китайській Народній Республіці. Проблеми призвели до того, що у підвішеному стані залишились транзакції на десятки мільярдів юанів. Це сталося після посилення китайськими банками перевірок щодо відповідності вимогам на тлі нових погроз Заходу.
Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати Америк оголосили про новий пакет обмежень, які були спрямовані проти 400 юридичних і фізичних осіб – як у самій РФ, так і за кордоном.