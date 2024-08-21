Зазначається, що в країні низький попит на паливо.

Імпорт сирої нафти до Китаю з Російської Федерації, яка є основним постачальником, у липні впав на 7,4% порівняно з попереднім роком. Спостерігається загальне зниження закупівель китайських нафтопереробників, які обмежені слабким попитом на паливо всередині країни.

Видання Reuters пише, що за даними Головного митного управління, минулого місяця обсяг поставок російської нафти, включно з трубопроводами та відвантаженнями, становив 7,46 млн метричних тонн, або 1,76 млн барелів на день (б/д).

Загальний обсяг поставок у липні в найбільшому в світі імпортері сирої нафти впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року, оскільки слабка маржа переробки і низький попит на паливо скоротили роботу державних і незалежних нафтопереробних заводів.

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Поставки з Саудівської Аравії, що посідає друге місце, склали 6,41 млн тонн, або 1,51 млн барелів на добу, що на 13% більше, ніж роком раніше.

За рік обсяг поставок від провідного виробника Організації країн-експортерів нафти склав 46,79 млн тонн, або 1,6 млн барелів на добу, що на 10% менше, ніж роком раніше, свідчать дані. Це відстає від російських поставок, що становили за той самий період 62,58 млн тонн, або 2,14 млн барелів на добу, що на 3% більше, ніж торік.

Імпорт з Малайзії, великого перевалочного пункту для нафти з Ірану і Венесуели, яка перебуває під санкціями, зріс на 61% у річному обчисленні до 6,21 млн тонн, або 1,46 млн барелів на добу, що дало змогу країні залишитися третім за величиною постачальником у липні.

Імпорт з Малайзії склав 35,68 млн тонн за перші сім місяців року, збільшившись на 2% порівняно з минулим роком.

Поставки зі США в липні зросли на 53% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 240 000 барелів на добу.

Експорт газу з РФ до Китаю - головні новини

Видання Bloomberg писало, що Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки. Ціни на газ для китайського ринку мали бути на 28% нижчими за ціни для інших європейських клієнтів Росії, принаймні до 2027 року.

Головною надією на збільшення постачань газу до Китаю був газопровід "Сила Сибіру-2", але проєкт тимчасово зупинено. Монголія, через територію якої має проходити трубопровід, не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

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