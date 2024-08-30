Китайські фінустанови почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій.

Деякі російські компанії стикаються зі зростаючими затримками та витратами на платежі з торговими партнерами в Китаї. Транзакції на десятки мільярдів юанів залишаються у підвішеному стані, повідомили Reuters російські джерела, які безпосередньо знайомі з проблемою.

Зазначається, що російські компанії та офіційні особи протягом кількох місяців вказували на затримки транзакцій. Це сталося після того, як китайські банки посилили перевірки на відповідність вимогам на тлі погроз Заходу вторинними санкціями за відносини з Росією. За словами джерел, проблема загострилася цього місяця: "Китайські державні банки масово припиняють операції з Росією, і платежі на мільярди юанів затримуються", – повідомило агентству джерело, близьке до уряду.

За словами журналістів, Китай є найбільшим торговим партнером Росії. На нього припадала третина російської зовнішньої торгівлі минулого року. Пекін зокрема постачає життєво важливе промислове обладнання та споживчі товари, які допомагають Росії витримувати санкції Заходу. Він також забезпечує прибутковий ринок для багатьох товарів російського експорту, на які покладається Китай – від нафти й газу до агропродукції.

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Після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями банкам за співпрацю з Росією, китайські фінустанови почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій, повідомило джерело на одній із провідних російських платформ електронної комерції: "У той момент припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, за цей час обсяги торгівлі різко впали", – розповіло джерело.

За його словами, одне з робочих рішень полягало в тому, щоб купити золото, перевезти його в Гонконг і продати там, поклавши готівку на рахунок у місцевому банку. Джерела повідомили Reuters, що деякі російські компанії використовували ланцюги посередників у третіх країнах для обробки транзакцій і обходу перевірок відповідності, які проводять китайські банки. Як наслідок, витрати на обробку транзакцій зросли до 6%, а раніше вони були майже нульовими.

"Для багатьох невеликих компаній це означає повну зупинку", – повідомило інше джерело, близьке до уряду.

Реакція РФ

Кремль визнав проблему, але сказав, що економічна співпраця важлива для обох країн і що рішення будуть знайдені: "З такими обсягами і в такому недружньому середовищі неможливо уникнути деяких проблемних ситуацій. Проте справді партнерський дух наших відносин дозволяє конструктивно обговорювати та вирішувати поточні питання ", – сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у заяві Reuters.

Однак транзакції з Китаєм не викликають серйозного занепокоєння у вищого російського керівництва, оскільки платежі в пріоритетних сферах все ще проходять гладко. На це є політична воля з обох сторін, повідомило Reuters джерело в банку. Двосторонні домовленості для великих компаній, таких як російська сировинна компанія експортери та китайські експортери життєво важливих технологій, все ще працюють без проблем. Відчувають труднггощі лише менші компанії, що торгують споживчими товарами.

Інше джерело, близьке до російського уряду, повідомило, що російські експортери не відчувають труднощів з отриманням платежів за імпортовані Китаєм товари, такі як нафта чи зерно.

Посилення тиску на РФ

США 23 серпня оголосили про новий пакет санкцій, спрямований загалом проти 400 юридичних і фізичних осіб, як у Росії, так і за кордоном. Під обмеження потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій.

Банки Казахстану також почали відмовлятися від платіжної системи РФ. Один із банків Казахстану - Freedom Bank - призупинив російські платежі. Фінансова установа зупинила роботу з платіжною системою "Золота корона".

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