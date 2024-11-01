Зазначається, що великим компаніям доведеться згорнути перспективні проєкти в європейських країнах.

Пекін велів автовиробникам відмовитися від великих інвестицій у європейські країни. Це "побажання" прозвучало після введення підвищених мит на електромобілі китайської збірки.

Видання Reuters пише, що десять членів ЄС, включно з Францією, Польщею та Італією, підтримали введення мита в розмірі до 45,3%, при цьому п'ять членів, включно з Німеччиною, виступили проти, а 12 утрималися.

Китайським автовиробникам, включно з BYD, SAIC і Geely, наказали призупинити інвестиції в заводи в країнах, які підтримали підвищення мит.

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Рішення китайської влади свідчить про те, що уряд шукає важелі впливу на переговори з ЄС про альтернативу тарифам, бажаючи уникнути різкого падіння експорту електромобілів на ключовий ринок.

У 2023 році на Європу припадало понад 40% EV, що поставляються з Китаю. З огляду на 100% тарифи на електромобілі китайського виробництва в США і Канаді, падіння експорту EV в Європу може призвести до поглиблення надлишку потужностей, з яким стикаються китайські автовиробники на своєму внутрішньому ринку.

Варто зазначити, що китайські компанії мали досить великі плани на європейський ринок. Так, під час візиту до Китаю прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса одна з компаній домовилася про будівництво заводу вартістю 1 мільярд доларів з виробництва обладнання для виробництва водню. Іспанія була однією з 12 країн ЄС, які утрималися від голосування.

Другий за величиною китайський автоекспортер SAIC обирає місце для заводу з виробництва електромобілів у Європі та окремо планує відкрити другий центр запчастин у Франції в поточному році, щоб задовольнити попит на авто під маркою MG.

Італійський уряд веде переговори з найбільшим китайським автовиробником Chery та іншими, включно з Dongfeng Motor, про потенційні інвестиції.

BYD будує завод в Угорщині, яка проголосувала проти тарифів. Китайський гігант з виробництва електромобілів також розглядав можливість перенесення своєї штаб-квартири з Нідерландів до Угорщини.

4 жовтня повідомлялося, що Євросоюз ввів мита в 45% на електромобілі з Китаю. У відповідь Китай пригрозив ввести мита на автомобільну і молочну продукцію Європи.

30 жовтня Європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років. Розслідування засвідчило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічного збитку для виробників електромобілів з ЄС.

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