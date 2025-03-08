У Конго розраховують, що угода зі США допоможе зміцнити підтримку нинішнього президента країни Фелікса Чісекеді.

США прагнуть до угоди з видобутку корисних копалин не тільки з Україною. Як пише Financial Times, зараз тривають переговори про можливу угоду з Демократичною Республікою Конго, яка має величезні запаси міді, кобальту та урану.

За даними видання, Конго звернулася до США минулого місяця з пропозицією про укладення угоди, яка запропонувала б права на розвідку корисних копалин в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді.

"Конголезькі чиновники сподіваються, що угода з продажу корисних копалин зміцнить підтримку Чісекеді, який бореться зі збройним конфліктом у східній частині країни, де повстанці, підтримувані сусідньою Руандою, захопили багаті корисними копалинами території та два найбільших міста, Гому і Букаву", - пише FT.

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При цьому, за інформацією обізнаних джерел, останніми днями дискусії з Вашингтоном стали серйознішими, хоча вони перебувають на відносно ранній стадії.

У листі, надісланому держсекретареві Марко Рубіо від імені конголезького сенатора П'єра Канди Каламбайї наприкінці минулого місяця, пропонувалося, щоб ДРК надала американським компаніям права на видобуток корисних копалин і співпрацювала у створенні стратегічного запасу мінералів. В обмін на це в листі міститься прохання надати американську підтримку в навчанні та оснащенні конголезьких збройних сил.

"Конго має значну частку критично важливих мінералів, необхідних для передових технологій. США відкриті до обговорення партнерства в цьому секторі, яке відповідає програмі адміністрації Трампа "Америка насамперед"", - заявив представник держдепартаменту виданню Financial Times.

Як зазначає FT, активніша участь США у справах ДР Конго стала б противагою впливу Китаю і китайських компаній, які контролюють більшість великих гірничодобувних підприємств у цій країні.

Угода про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський пояснював, чому важливо підписати зі США угоду про корисні копалини. Він припустив, що Європі потрібні гарантії безпеки США для підтримки західних миротворчих військ у країні після закінчення війни.

Водночас Bloomberg писав, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про цінні копалини за умови, що Володимир Зеленський погодиться на "реальний шлях до перемир'я і перемовин із Москвою". І нові - додаткові - умови є причиною того, що угоду досі не підписано, попри публічні заяви керівництва США та України про готовність це зробити.

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