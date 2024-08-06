Подати заяву на перерахунок пенсії можна подати через портал ПФУ.

У деяких випадках пенсіонерам потрібно звертатись за перерахунком пенсій. Йдеться про змінами, які виникають в одержувача пенсійних виплат та впливають на стан та розмір пенсійного забезпечення.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, що приводом для перерахунку можуть бути такі фактори:

початок трудових відносин або звільненням з роботи;

реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;

набуття, зміна або припинення особливого статусу пенсіонера.

Термін повідомлення про зміну даних – протягом 10 днів з моменту виникнення змін. Повідомити про зміни, що стосуються розміру пенсійних виплат, можна, подавши заяву через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до будь-якого сервісного центру фонду на території України.

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Для подання заяви на перерахунок пенсії через портал необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Заява на перерахунок пенсії";

заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів (документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудової книжки та інших у разі потреби);

сформувати заяву та відправити до Пенсійного фонду України.

Стан опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Пенсії в Україні

На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою "Дія.Підпису". Послуга буде актуальною для тих, хто бажає подати заяву на призначення пенсії, але не має можливості отримати кваліфікований електронний підпис.

Українцям доступний інструмент купівлі страхового стажу. Це допоможе отримувати вищу пенсію у майбутньому. На сайті Пенсійного фонду є простий інструмент, який дозволяє це зробити всього за кілька кроків.

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