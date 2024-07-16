За даними ПФУ, середня пенсія працюючих пенсіонерів вища.

Станом на 1 липня в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складав 5816,62 грн, що на 431,37 грн більше, ніж на початку року (5385,25 грн). Із зазначеної кількості 2,7 млн працюючих пенсіонерів наразі в середньому отримують 6216,2 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

За розмірами призначених пенсій можна виділити такі категорії пенсіонерів:

до 3000 грн отримують 26,14% (рік тому було 30,05%);

від 3001 грн до 4000 грн – 17,32% (було 21,26%);

від 4001 грн до 5000 грн – 18,59% (було 15,02%);

від 5001 грн до 10 000 грн – 25,47% (було 23,24%);

понад 10 000 грн – 12,48% (було 10,43%).

Через банківські установи пенсії отримують 8,2 млн громадян, або 79,61% від загальної кількості пенсіонерів. "Укрпошта" доставляє пенсії 2,1 млн українців, або 20,39% пенсіонерів.

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Пенсії в Україні

У разі померлого годувальника сім'ї, право на пенсію мають непрацездатні родичі померлого, насамперед це чоловік або дружина, якщо вони вже досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності. Також це можуть бути батьки померлого або його неповнолітні діти.

З 1 липня цього року Пенсійний фонд України отримав повноваження призначати та здійснювати нові виплати деяким категоріям осіб. Йдеться про громадян, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.

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