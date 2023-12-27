Кабмін затвердив Національну стратегію доходів та план заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами.

Уряд сьогодні, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, чим виконав один зі структурних маяків програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

"Мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання.

За його словами, у сфері податкового адміністрування - це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до Державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері - послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для Митної служби.

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Крім того, Кабмін затвердив план заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. За словами Шмигаля, це дасть змогу комплексно та ефективно реагувати на усі виклики у сфері безпеки держкордону, транскордонної діяльності, співпраці з нашими західними сусідами-державами ЄС.

"Ідеться про впровадження європейських практик контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом "єдиної зупинки", технічну модернізацію пунктів пропуску, цифровізацію та автоматизацію процесів, обміну інформацією та багато іншого", — відзначив прем’єр.

Він зауважив, що все це дозволить уникнути черг на кордонах, пришвидшити рух товарів та сформувати максимально зручний прикордонний простір як для бізнесу, так і загалом для усіх українців.

Співпраця України з МВФ

У грудні Україна отримала близько 900 млн доларів від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Всього Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

Згодом голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна протримається без фінансової допомоги кілька місяців. Вона закликала союзників України якнайшвидше розблокувати десятки мільярдів доларів для Києва. За її словами, затримки з наданням додаткового фінансування можуть поставити під загрозу попереднє економічне відновлення країни.

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