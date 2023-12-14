Отримання чергового траншу є результатом успішного другого перегляду програми розширеного фінансування.

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ, зазначили у Міністерстві фінансів,

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

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У відомстві нагадали, що 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.

Таким чином, Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Співпраця МВФ та України

11 грудня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування (EFF) для України, що відкрило шлях до отримання чергового траншу в розмірі 900 млн доларів.

12 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіної Георгієвої. Однією з тим переговорів стало використання заморожених активів Російської Федерації, також сторони обговорили міжнародне фінансування України у 2024 році.

За прогнозом МВФ, ВВП України цьогоріч зросте на 4,5%, наступного ж року зростання складе від 3% до 4%. Інфляцію фонд прогнозує на рівні 6% у 2023 році, у 2024 році ж вона прискориться до 9,5%. Крім того, у фонді очікують на скорочення безробіття в Україні: якщо в 2023 році прогнозується рівень безробіття у 19,1%, тоді як наступного року – 13,9%.

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