Єллен зазначила, що США та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що будь-який план арешту або монетизації приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні не може розглядатися як заміна допомоги від США, яка затримується в Конгресі.

"Я не бачу реальної заміни Конгресу в наданні Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось може заповнити цю прогалину", - цитує міністра фінансів США Bloomberg.

Хоча Європейський Союз запропонував Україні "дуже значне фінансування", і Японія також зробила свій внесок, "загальна сума не здається достатньою", - сказала Єллен. Вона зазначила, що ці кошти можуть допомогти країні впоратися в найближчій перспективі, поки Київ чекає на більш комплексну допомогу.

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Як пише Reuters, Єллен зазначила, що США та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.

Вона сказала, що хоча деякі європейці скептично ставилися до конфіскації активів, були такі варіанти, як використання активів як застави для кредитів і нова пропозиція щодо видачі синдикованої позики, яку вона назвала "цікавим варіантом".

"Тут є складні юридичні питання. Ми погоджуємося, що будь-що, що ми робимо, повинно мати чітке міжнародне правове обґрунтування, а також національне обґрунтування", – сказала Єллен.

Йеллен сказала, що вона закликала міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера допомогти розробити варіанти, запропоновані лідерами Великої сімки (G7) до їхнього червневого саміту.

"Ми збираємося продовжувати працювати. Персонал (Ле Мера) працює з нашим. Ми закликали його допомогти нам знайти варіанти, варіанти, які ми можемо представити лідерам", - сказала вона.

Конфісковані активи рФ для України

Євросоюз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів і готівки, причому понад дві третини з них іммобілізовані в ЄС. Група експертів-юристів посилила аргументацію на користь арешту заморожених цих активів, стверджуючи, що такі дії дозволені міжнародним правом, зважаючи на масштаби війни в Україні.

Водночас французький міністр фінансів Бруно Ле Мер виступив у G7 проти конфіскації заморожених російських активів на суму близько 300 млрд дол, зазначивши, що зараз міжнародне право немає достатніх підстав для такої конфіскації.

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