Корабель запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX.

Космічний корабель Nyx, на якому було понад 150 капсул з ДНК та/або людськими останками, впав у Тихий океан, унаслідок чого його вантаж було втрачено. Про це повідомляє Gizmodo.

Місія мала на меті повернути останки сім'ям, які надали їх, після короткого перебування в космосі. Тепер їх більше ніколи не побачать.

Як повідомляється, корабель успішно досяг орбіти, однак його парашутна система відмовила під час входу в атмосферу, унаслідок чого корабель упав у води Тихого океану.

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Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 від американської компанії SpaceX стартувала з території космічної бази Ванденберг 24 червня. На її борту було 70 корисних навантажень для різних клієнтів.

Серед них був новий багаторазовий космічний корабель Nyx від європейської компанії Exploration Company. Свою меморіальну місію він виконував у співпраці з компанією Celestis, що запускає кремовані людські останки в космос.

Космічні запуски – останні новини

Запуски космічних кораблів нового типу – це завжди ризик. Нагадаємо, у минулому році США запустили космічний корабель нового покоління CST-100 Starliner, який вирушив до Міжнародної космічної станції. Для нього це був перший пілотований політ – на борту корабля знаходилися двоє астронавтів.

І хоча вони були доставлені на МКС, місія завершилася повним провалом. Через поламки корабля астронавти змушені були провести на борту станції багато місяців. Повернути їх додому вдалося лише цієї весни.

Для повернення використали не новий CST-100, а перевірений корабель Crew Dragon від компанії SpaceX. Останній виконує польоти на МКС вже багато років.

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