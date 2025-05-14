Ракета-носій Falcon 9 має багаторазовий перший ступінь, який здешевлює запуски.

Компанія Ілона Маска встановила новий рекорд багаторазового використання свого носія Falcon 9. Про це повідомляє портал Space.com.

Ракета Falcon 9 з 28 супутниками Starlink стартувала з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді у вівторок, 13 травня.

Це був рекордний 28-й запуск першого ступеня B1067, який згодом повернувся на Землю та здійснив, відповідно, 28-му посадку на безпілотну платформу Just Read the Instructions, розташовану в Атлантичному океані.

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Завдяки повторному використанню першого ступеня досягається суттєва економія коштів.

Зазначимо, що на сьогодні Falcon 9 є найбільш популярним носієм у світі. Більше того, він виступає фактичним монополістом на ринку комерційних космічних запусків.

Сама ракета є носієм важкого класу, який складається з двох ступенів і використовує як компоненти палива гас марки RP-1 (пальне) і рідкий кисень (окислювач). Цифра "‎9"‎ у назві означає кількість ракетних двигунів Merlin, встановлених на першому ступені.

Компанія SpaceX – головне

Вже скоро ракети сімейства Falcon можуть стати частиною історії, адже компанія Маска створює повністю багаторазову космічну систему, яка повинна перевершити за сукупністю характеристик все, що існувало до неї.

Мова, звісно, про гігантську ракету-носій Starship, яку розглядають, зокрема, як інструмент підкорення Марсу.

Зараз SpaceX активно випробовує Starship. Останній на сьогодні запуск провели у березні. Він був лише частково успішним: космічний корабель вибухнув майже одразу після старту, тоді як перший ступінь здійснив вдалу посадку.

Одним із конкурентів Starship може стати перспективна ракета Neutron від Rocket Lab, однак вона буде мати набагато більш скромні характеристики.

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